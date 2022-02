Previo a la Jornada 7 donde el Club Guadalajara se medirá a Puebla en el Estadio Akron, el atacante José Juan Macías se mostró confiado en que obtendrán el boleto para la Liguilla en esta campaña, luego de un 2021 donde apenas pudieron calificar al Repechaje y en ambas instancias quedaron eliminados, pues considera que cuentan con un plantel vasto que puede cumplir con los objetivos trazados al inicio del certamen.

En conferencia de prensa, el goleador del Rebaño Sagrado vaticinó lo que todos los seguidores desean, un boleto para la Fiesta Grande que a su vez les otorgue la oportunidad de pelear por un nuevo campeonato, ya que desde el 2020 no están este selecto grupo de los mejores de la campaña, justo cuando eliminaron al América en Cuartos de Final y fueron descalificados por León en Semifinales.

“Me encontré con un equipo dinámico, joven, que está confiando en la cantera con nuevas ideas, tratando de plasmar una filosofía de juego, no solamente en la cancha. Claro que nos vemos en Liguilla, creo que lo publiqué en Instagram, no se dieron las cosas por x o z, pero vamos por el buen camino, estamos proponiendo. Claro que sí vamos a estar en Liguilla”.

“La principal enseñanza es que el futbol es un deporte de conjunto, también detalles de profesionalismo a cuidar y por eso me ha gustado con lo que me he encontrado en Chivas porque se están mejorando muchísimas cosas tanto deportivas como de la institución para llevarnos a donde se merece este equipo, y en ese post lo recalqué después del juego contra León, que se va notando nuestro juego y esa es la enseñanza”, explicó Macías en las instalaciones de Verde Valle.

La falta de refuerzos no preocupa a Macías

Por otra parte, JJ Macías aseguró que hablar sobre la falta de refuerzos no es un tema que le competa, pero si dio su punto de vista argumentando que tanto en el Tapatío como en las divisiones inferiores hay talento con jóvenes mexicanos que pueden subir al primer equipo sin ningún problema, solo es cuestión de que reciban la oportunidad.

“Pero el tema refuerzos es tema de la directiva, no está en mí, pero desde mi punto de vista, hace poquito Lillini (DT DE Pumas) dio una declaración donde él estaba vasto de jugadores. Tenemos jugadores igual en Tapatío, en la Sub-20 donde los mexicanos son muy capaces, vienen camadas importantes y prácticamente ese sería mi mensaje, tenemos un equipo vasto de jugadores, el club va a traer cuando no haya aquí, pero tenemos muchos jugadores con calidad, dependemos de mexicanos, pero claro que tenemos un plantel vasto”, indicó Macías.

