El experimentado jugador de Chivas, Luis Romo, está teniendo un rol protagónico dentro de la pizarra del entrenador argentino, Gabriel Milito. Ya sea como líbero o como mediocentro, el exfutbolista de Rayados y Cruz Azul ha jugado todos los minutos de todos los partidos en lo que va del Apertura 2025.
La relevancia que tiene Romo para el Guadalajara también se observa en las estadísticas. El jugador de Chivas tiene un rol vital en la generación de juego y es por eso que aparece como el futbolista rojiblanco con más pases acertados (337). En toda la Liga MX, sólo Álvaro Fidalgo (406) y Sergio Ramos le superan (363).
La recurrente presencia de Romo como titular podría distorsionar esa estadística, pero el promedio por 90 minutos también pone a Romo como el jugador más efectivo de Chivas en la distribución de balón con 67,4 pases por partido. Aún así, ciertos fallos también provocaron que la afición pida por su suplencia.
El TOP10 de pases precisos en la Liga MX
- Álvaro Fidalgo – 406
- Sergio Ramos – 363
- Luis Romo – 337
- Willer Ditta – 331
- Gonzalo Piovi – 328
- Federico Pereira – 303
- Juan Brunetta – 298
- Elías Montiel – 292
- Nathan Silva – 289
- Erik Lira – 283
El TOP10 de pases precisos en Chivas
- Luis Romo – 337
- José Castillo – 217
- Érick Gutiérrez – 196
- Daniel Aguirre – 184
- Bryan González – 166
- Diego Campillo – 163
- Roberto Alvarado – 132
- Raúl Rangel – 101
- Omar Govea – 99
- Richard Ledezma – 96