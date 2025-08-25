El experimentado jugador de Chivas, Luis Romo, está teniendo un rol protagónico dentro de la pizarra del entrenador argentino, Gabriel Milito. Ya sea como líbero o como mediocentro, el exfutbolista de Rayados y Cruz Azul ha jugado todos los minutos de todos los partidos en lo que va del Apertura 2025.

La relevancia que tiene Romo para el Guadalajara también se observa en las estadísticas. El jugador de Chivas tiene un rol vital en la generación de juego y es por eso que aparece como el futbolista rojiblanco con más pases acertados (337). En toda la Liga MX, sólo Álvaro Fidalgo (406) y Sergio Ramos le superan (363).

Luis Romo es el futbolista de Chivas con más pases acertados. Sólo se ubica por debajo de Álvaro Fidalgo y Sergio Ramos en el Apertura 2025 de la Liga MX (Imago7)

La recurrente presencia de Romo como titular podría distorsionar esa estadística, pero el promedio por 90 minutos también pone a Romo como el jugador más efectivo de Chivas en la distribución de balón con 67,4 pases por partido. Aún así, ciertos fallos también provocaron que la afición pida por su suplencia.

El TOP10 de pases precisos en la Liga MX

Álvaro Fidalgo – 406 Sergio Ramos – 363 Luis Romo – 337 Willer Ditta – 331 Gonzalo Piovi – 328 Federico Pereira – 303 Juan Brunetta – 298 Elías Montiel – 292 Nathan Silva – 289 Erik Lira – 283

El TOP10 de pases precisos en Chivas