Se acerca un nuevo enfrentamiento para las Chivas de Guadalajara. Este domingo, el Rebaño Sagrado se enfrentará a Pumas UNAM por la Jornada 12 del Apertura 2025, en un duelo importante para acercarse a los puestos de clasificación directa para la Liguilla. El conjunto rojiblanco se encuentra apenas un punto por delante de sus rivales.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito viene de dos triunfos consecutivos, frente a Necaxa y Puebla, por lo que buscará extender su racha ante un equipo que contrariamente, cayó en sus últimos dos compromisos: ante Juárez y América.

Luis Romo regresa a la Selección Mexicana

Finalmente, el entrenador Javier Aguirre dio a conocer la lista de jugadores convocados a la Selección Mexicana para los amistosos ante Colombia y Ecuador. La gran novedad es el regreso de Luis Romo, quien ha jugado todos los minutos en este Apertura 2025 y no había sido llamado en las últimas oportunidades. Raúl Rangel será el otro representante rojiblanco; por su parte, Roberto Alvarado -habitual convocado- fue marginado por estar recuperándose de su lesión.

Convocatoria oficial de la Selección Mexicana.

Armando González no va al Tri

Había mucha expectativa para ver si en esta convocatoria era incluido Armando González, canterano que es el goleador de Chivas en este certamen con cinco gritos. Sin embargo, el Vasco Aguirre optó por Germán Berterame como opción a Santiago Giménez, por lo que la Hormiga deberá seguir esperando y trabajando para tener su oportunidad en el combinado nacional.

Efraín Álvarez pasó a ser el jugador más caro en Chivas

Durante mucho tiempo, Roberto Alvarado fue considerado el jugador con mayor valor de mercado por el sitio especializado Transfermarkt. Sin embargo, su edad de 27 años y el bajón que ha tenido en su nivel, dio paso a que Efraín Álvarez lo superara como el mejor cotizado en la plantilla rojiblanca, con un monto estimado de seis millones de euros.

Otra derrota del Tapatío, que ya lleva cinco sin ganar

El Filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX no levanta cabeza. Tapatío cayó como local por 0-1 ante Alebrijes Oaxaca, rival que a priori resultaba accesible, pues llegaba en el penúltimo lugar de la tabla. No obstante, la expulsión del defensor Abraham Villegas en la primera mitad complicó los planes y la visita alcanzó el triunfo en el complemento. Ya son cinco encuentros sin conocer la victoria para los dirigidos por Arturo Ortega, que además corren riesgo de quedarse afuera de la Liguilla.