Cada vez que Chivas y Pumas se enfrentan surge el debate entre las aficiones sobre si el partido es un Clásico o no. Independientemente de la respuesta, lo que es cierto es que se trata de dos Instituciones con mucha historia, un gran número de aficionados en todo el país y han levantado muchísimos títulos. Por ello, hay un gran historial de partidos muy emocionantes entre ambos Clubes, especialmente con goleadas de parte del Guadalajara.

La ‘Manita’ de Chivas a Pumas en el Apertura 2004

Uno de los partidos más recordados entre ambos equipos fue, en Ciudad Universitaria. El equipazo que tenía el Guadalajara en ese entonces lo hacía favorito en prácticamente todos los partidos, incluso ante los Pumas que eventualmente lograrían el Bicampeonato. Una curiosidad de este encuentro es que una de sus leyendas sería parte de los verdugos, pues Paco Palencia le anotó a los Felinos, además de Omar Bravo, Rafa Medina y un doblete del Venado Medina.

El homenaje a Chava Reyes que se convirtió en goleada en el Clausura 2008

Uno de los partidos más emotivos en la historia del Guadalajara, no por el resultado, sino porque fue una despedida muy especial para el legendario delantero Salvador Reyes, quien jugó su último partido oficial en un homenaje del Club. El resultado lo haría aún mejor, pues fue una goleada 3-0 en la cancha del Estadio Jalisco, donde Chava Reyes enamoró a la afición del Rebaño Sagrado.

Chivas avanza a Liguilla goleando a Pumas en el Repechaje del Clausura 2022

Si bien en temporada regular del Clausura 2022 Chivas también goleó a Pumas por marcador 3-1, en el repechaje el Rebaño Sagrado se superó a sí mismo venciendo por marcador 4-1 en el Estadio Akron, en una de las últimas grandes actuaciones de Alexis Vega con el Guadalajara, en la cual hasta besó el escudo frente a la afición. Los goles fueron de Chicote Calderón, Nene Beltrán, José Juan Macías y el ya mencionado Vega.

Se espera otra victoria del Guadalajara sobre los Pumas

Chivas llegará a Ciudad Universitaria como el gran favorito a llevarse el triunfo en el partido de este domingo, pues viene de ganar sus últimos dos partidos, mientras Pumas viene de perder por goleada la misma cantidad de juegos. Además, las bajas con las que los Auriazules llegarán al encuentro, incluyendo la de su DT Efraín Juárez, harán que el Rebaño Sagrado llegue con ventaja.