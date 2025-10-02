Chivas visitará a Pumas este domingo 5 de octubre en el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025. En la Tabla General pareciera que ambos equipos están en niveles muy similares, estando en los lugares 9 y 10 respectivamente. Sin embargo, hay varias razones para pensar que el Rebaño Sagrado llega con ventaja al encuentro, por lo que podemos augurar una victoria rojiblanca.

Pumas no tendrá a su DT en cancha: Efraín Juárez suspendido

La primera ventaja que tendrá el Guadalajara es la suspensión de Efraín Juárez, quien, según la comisión de arbitraje de la Liga MX, insultó al cuerpo arbitral en el América vs Pumas. Por esto, los Universitarios llegarán sin su timonel en el banquillo, quien además parece no estar convenciendo a los altos mandos auriazules y podría ser despedido si pierde este partido.

Efraín Juárez antes de ser expulsado en el América vs Pumas (Foto: Imago7/ Etzel Espinosa)

Guillermo Martínez se fractura y será baja todo el torneo

Otra mala noticia para los Pumas es que Guillermo Martínez, su delantero titular, se lesionó y requerirá cirugía, perdiéndose todo el torneo. Esto obligará a Efraín Juárez y compañía a jugar contra Chivas con suplentes o incluso con canteranos, algo que el Rebaño Sagrado deberá aprovechar para evitar goles en contra y hacer que salir de Ciudad Universitaria con la victoria sea más fácil.

Chivas viene con racha ganadora mientras los Pumas fueron goleados

Los dos últimos partidos de Liga MX han sido como el día y la noche para Chivas y Pumas: mientras los dirigidos por Gabriel Milito sumaron seis puntos producto de victorias ante el Puebla y el Necaxa, los pupilos de Efraín Juárez recibieron dos goleadas consecutivas, perdiendo 4-1 ante el América y 3-1 ante Juárez, ambos partidos de visita.

Un calendario a modo para llegar a Liguilla para Chivas

Contando el partido contra Pumas, solo quedan 6 Jornadas más de temporada regular del Apertura 2025 y Chivas debe asegurar lo antes posible su lugar en la Liguilla. Después este encuentro vendrá la Fecha FIFA, y los rivales posteriores serán Mazatlán, Querétaro, Atlas, Pachuca y Monterrey, por lo que se espera que el equipo pueda sumar varios puntos y meterse sin problema a la Fiesta Grande.