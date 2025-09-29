Chivas viene de superar a Puebla por 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc y se afianza en la zona de reclasificación. Por otro lado, el próximo domingo enfrenta a Pumas y Gabriel Milito tendría un regreso confirmado con la vuelta de Érick Gutiérrez, pero está en duda que estén presentes Chicharito Hernández, Roberto Alvarado y del Cotorro.

Lo sucedido en el inmueble de la Franja no tiene antecedentes en los últimos años, ya que no se podía jugar. A su vez, no hay que olvidarse que César Huerta dio a conocer que TV Azteca presionó para que se jugara a como dé lugar el viernes cuando no paraba de llover y sin importar la integridad física de los jugadores.

Chivas logró quedarse con los tres puntos frente a Puebla, pero el saldo dejó a un nuevo jugador lesionado: Bryan González. Gabriel Milito confirmó en conferencia de prensa que decidió sacar al defensor porque se lastimó el tobillo por culpa del estado del campo de juego.

Chicharito Hernández terminó lesionado frente a Toluca. (Foto: IMAGO7)

El próximo domingo el Guadalajara enfrenta a Pumas por la jornada 12 en un duelo directo para mantenerse en zona de Play-in. Por otro lado, Érick López confirmó que es un hecho el regreso a las convocatorias de Érick Gutiérrez, pero que aún es duda que estén presentes Chicharito Hernández, Roberto Alvarado y del Cotorro.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.