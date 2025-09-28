Finalmente Chivas jugó su partido correspondiente a la jornada 11 ante Puebla y logró quedarse con los tres puntos. Mientras todo el mundo destaca a Bryan González nadie habla de la manera en la que Javier Mier, Jesús Sánchez, Alejandro Manzo y Luis Piñón le pusieron un freno a las exigencias de TV Azteca para que se juegue el viernes ante Puebla a pesar de cómo se encontraba el campo de juego del Estadio Cuauhtémoc.

Uno de los grandes cuestionamientos que sé le hizo a Amaury Vergara y su familia es la falta de interés por defender al equipo más grande de México. Lo mínimo que se esperaba por parte del patrón del Guadalajara era que ante a la falta de inversión muestre cierta preocupación para que no sea afectado en el campo de juego por las decisiones arbitrales.

Esta postura solemne y apática cambió cuando los patrocinadores de Chivas comenzaron a quejarse de los números, en especial por parte Amazon Prime. Por este motivo no solo decidió invertir como corresponde en este mercado de pases, sino que además pusieron en la dirección deportiva a un grupo de personas que defiende el proyecto y los intereses del club.

Javier Mier estalló contra el comisario de la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

De lo que nadie ha hablado en las últimas horas es cómo Javier Mier, respaldado por Alejandro Manzo, Luis Piñon y Jesús Sánchez, frenó en seco las exigencias de la Liga MX y TV Azteca para que se juegue el viernes ante Puebla en un campo de juego en pésimas condiciones. César Huerta dio a conocer que el enojo y la bronca estalló cuando la Franja salió a calentar.

“Cuando ocurren este tipo de cosas se consulta con las televisoras. (…) El comisario de la Federación Mexicana de Futbol es el encargado de reunirse con las comitivas de ambos clubes y llegar a un acuerdo. El comisario sostuvo una reunión a las 09:30 de la noche y no se pusieron de acuerdo porque el comisario tenía la instrucción de que se tenía que jugar (porque lo pidió TV Azteca). Puebla tenía la instrucción de parte de su directiva de que se jugara como se jugara porque tiene un acuerdo con TV Azteca”, relató el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Y agregó: “Todo termina por explotar cuando el Puebla salió a calentar. Ahí sí Javier Mier se armó de valor. Javier Mier se dejó ir con el comisario. A los gritos a reclamarle porque permitió que Puebla fuera a calentar cuando no había acuerdo. Los equipos salen a calentar solo sí existe un acuerdo entre las partes involucradas de que si se puede jugar. (…) Puebla salió a calentar sin que hubiera un acuerdo de por medio por presión de la televisora que quería que se jugara a una hora y pensaron que poniendo a Puebla a calentar Chivas iba a acceder. Fue una medida de presión enérgica para que se jugara”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.