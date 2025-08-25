El viernes Chivas logró quedarse con un punto luego de haber igualado épicamente 3-3 ante Tijuana en el Estadio Caliente. Tras lo vivido por la jornada seis la afición estalló en redes sociales contra Gilberto Sepúlveda, quien en el día de ayer rompió el silencio con contundente mensaje para pedir disculpas y afirmar que él como sus compañeros tienen lo necesario para dar vuelta la historia en los 90 minutos.

En la frontera el Tiba volvió a ser titular de la mano de Gabriel Milito, pero nuevamente le volvió a fallar. En esta ocasión no pudo controlar el balón que le pasó insólitamente Miguel Tapias cuando era presionado por el talentoso Gilberto Mora, quien se despachó con un doblete.

La afición de Chivas no ha parado de estallar contra diferentes referentes de Chivas como Roberto Alvarado, Érick Gutiérrez y Luis Romo. Gilberto Sepúlveda no se salvó de las críticas en redes sociales, por lo que en las últimas horas rompió el silencio en redes sociales para dejarle claro a los chivahermanos que saben que no han estado a la altura.

“Sé que en lo individual y en lo grupal nos ha faltado, lo aceptamos de frente. Si algo tiene este vestidor es mucho carácter, mentalidad y dirección para poner el pecho y darle la vuelta”, expresó el Tiba en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Gracias a quienes apoyan y a quienes exigen nuestra mejor versión”.

Los números de Gilberto Sepúlveda en las Chivas de Gabriel Milito

Desde que llegó Gabriel Milito a la dirección técnica de Chivas el Tiba pasó de la quinta opción en la defensa rojiblanca a subir escalones con el correr de los partidos, especialmente ante las lesiones de Luis Olivas y Miguel Tapias. En esta temporada lleva acumulados 373 minutos de juego entre el Apertura 2025 y la Leagues Cup 2025 entre los se destacan sus fallas contra Tijuana y Charlotte FC.

¿Cuándo volvería a ver acción Gilberto Sepúlveda con Chivas?

Gilberto Sepúlveda y Chivas volverán a tener acción el próximo fin de semana cuando reciba a Cruz Azul por la jornada 7 del Apertura 2025. El juego se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime a las 19:07 del Centro de México.