Chivas es una fabrica interminable de equivocaciones en el aparato defensivo, siendo el principal motivo por el que los tapatíos han registrado un pésimo arranque del Apertura 2025, por lo que en su visita a Xolos nuevamente volvieron a cometer una pifia que regaló otra anotación a sus rivales.

Durante todo el torneo, el Guadalajara se ha equivocado constantemente en el aparato defensivo, en donde en su visita a Tijuana el primero en equivocarse fue Miguel Tapias, quien recuperó el esférico en una dividida, pero en lugar de jugar de seguridad con el portero o tirándola fuera de la cancha, intentó retrasar la pelota con un central.

Sin embargo, el zaguero zurdo se equivocó e impactó defectuosamente la redonda, dejando mal parado a Gilberto Sepúlveda, quien no hizo nada para alejar la redonda, dejando que Ramiro Árciga presionara para dejarla a merced de Gilberto Mora, quien la mandó a guardar.

Hay que recordar que en todos los partidos, los defensores rojiblancos han cometido algún error grave que ha ido directamente al marcador, por lo que Gabriel Milito decidió regresarles a la titularidad a ambos elementos, pero tardaron menos de cinco minutos en equivocarse.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.