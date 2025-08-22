Chivas no solamente tiene un mal arranque de torneo, sino que también hay otras situaciones que están golpeando al plantel durante este Apertura 2025, en donde la mala suerte está complicando todo el panorama rojiblanco.

Durante el comienzo del partido entre el Guadalajara y Xolos, en minuto y medio de juego, el nuevo futbolista rojiblanco, Richy Ledezma, se tiró al césped por una severa dolencia en la pierna izquierda, por lo que de inmediato se pidió el cambio.

La lesión se habría suscitado solo y sería de índole muscular, por lo que es un hecho que se ausentará durante varias semanas para poder reaparecer con la escuadra rojiblanca.

El chiverío está teniendo una pesadilla en el tema de las lesiones, ya que Ledezma se suma a Alan Pulido, Leonardo Sepúlveda, José Castillo, Chicharito y muchos otros que ya se han reintegrado desde que llegó Gabriel Milito al banquillo rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.