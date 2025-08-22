En Chivas ya no hay cabida para la paciencia, por lo que el entrenador Gabriel Milito ha dejado en claro que su deseo es sumar tres puntos sí o sí en su visita a Xolos, por lo que sacudió su alineación y dio algunas sorpresas con respecto a Roberto Alvarado y Daniel Aguirre.

Tanto el Piojo como el mexico-estadounidense han sido blancos constantes de críticas por parte de aficionados y especialistas debido a sus desatenciones y bajo nivel de juego, aunque el entrenador argentino siguió respaldándolos hasta el último momento.

Sin embargo, para la visita del Guadalajara a Tijuana, el sudamericano cambió de opinión y decidió mandar a la banca a ambos futbolistas, poniendo en su lugar a Diego Campillo en la defensa y a Efraín Álvarez como media punta.

Otros ajustes que realizó Gabriel Milito para este duelo de la jornada 6 fueron el de mandar nuevamente a la banca a Alan Mozo para retrasar como carrilero a Richy Ledezma y darle cabida a Santiago Sandoval como volante, además del regreso de Miguel Tapias al once titular tras la lesión de José Castillo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.