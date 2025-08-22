Gabriel Milito comienza a sentir la presión de dirigir a uno de los equipos más grandes del continente, por lo que está desesperado por conseguir un triunfo que le permita liberar presión y comenzar a cambiar las críticas que existen en el entorno por los malos resultados en este primer tercio del Apertura 2025.

Es por eso que el entrenador argentino tiene que ser muy cauto en el momento de tomar decisiones dentro del vestidor rojiblanco, por lo que sorprendió que decidió cepillar a dos jugadores a solamente unas horas del arranque del partido contra Xolos.

Y es que se confirmó que tanto Isaác Brizuela y Luis Olivas causaron baja para el partido de esta noche en Tijuana pese a que fueron convocados con el primer equipo rojiblanco, siendo enviados a jugar con la Sub 21 para mantenerse en ritmo de competencia

Hay que recordar que para este encuentro, Gabriel Milito mandó a llamar a 23 futbolistas, por lo que estaba obligado a prescindir de dos elementos, en donde se decantó por los experimentados jugadores que evidentemente no entrarían en planes del argentino.

Alineación de Chivas Sub 21 contra Xolos

La lista completa de convocados de Chivas para enfrentar a Xolos

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Alan Mozo

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Erick Gutiérrez

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Cade Cowell

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Teun Wilke