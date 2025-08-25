El ciclo de Gabriel Milito como entrenador de Chivas comenzó de manera auspiciosa desde el funcionamiento del equipo, pero no de los resultados, los cuales siempre son necesarios. El calendario le marca al Rebaño un próximo encuentro frente a Cruz Azul, antes del receso que habrá en el Apertura 2025 a raíz de la fecha FIFA.

Hasta el momento, en Chivas sólo hay un jugador de campo que ha disputado absolutamente todos los minutos de la Liga MX: Luis Romo. Esto confirma su influencia dentro del equipo, ya que incluso ha jugado como líbero y también como centrocampista, pues su polifuncionalidad es importante para el cuerpo técnico.

Sin embargo, también es cierto que Luis Romo ha protagonizado algunos fallos en salida de balón que le costaron caros al Rebaño; y en el centro del campo ha dejado ciertas dudas, pues en esa zona se dan muchos duelos y se necesita una importante capacidad física. Por eso son muchos los aficionados que piden sea enviado a la banca.

Omar Govea estaba en buen nivel pero se lesionó antes de la Leagues Cup 2025 (Getty Images)

En caso de que finalmente Milito decida hacer caso a la afición, o dar descanso a Romo, todo indica que ya tiene a su reemplazo ideal: Omar Govea podría regresar en los próximos compromisos, principalmente después del parón por fecha FIFA. El ex de Rayados había sido el acompañante de Érick Gutiérrez en la pretemporada, siendo muy bien valorado por el cuerpo técnico.

Milito sobre la importancia de Omar Govea

Hace algunos días atrás, Gabriel Milito señaló la importancia que tenía Omar Govea dentro de su estructura: “Se había transformado en un futbolista muy importante para nuestra manera de jugar, con una técnica para iniciar el juego destacada”, explicó el estratega argentino. Govea jugó por última vez en la Jornada 3 ante San Luis.