Las Chivas de Guadalajara han tenido un complicado inicio de semestre con la eliminación en la Leagues Cup y un mal comienzo en el Apertura 2025 de la Liga MX. Uno de los nombres que más debate genera entre los aficionados es el de Luis Romo, quien llegó como fichaje el semestre pasado y es ahora uno de los líderes de Gabriel Milito.

El exjugador de Cruz Azul fue utilizado como líbero por Gabriel Milito, aunque en los últimos partidos, incluido el más reciente contra Tijuana, regresó a la mitad del campo. Algunos fallos en salida de Romo le costaron caro al Rebaño y lo cierto es que la afición espera más de él, aunque también están quienes confían en su calidad y le reconocen su influencia dentro del equipo.

Encuesta en Rebaño Pasión.

Por estos motivos, en Rebaño Pasión le preguntamos a los aficionados de Chivas si creían que Luis Romo debía o no continuar en el once titular de Milito. La respuesta de la mayoría fue que ya es hora de enviarlo a la banca: un 66,1% pidió por su suplencia. Cabe recordar que el ex Cruz Azul es uno de los capitanes del equipo.

Hasta el momento, Luis Romo es el único jugador de campo que ha jugado todos los minutos y todos los partidos en lo que va del ciclo de Gabriel Milito. De esta manera, puede que el polifuncional futbolista también arrastre cierto cansancio o que vaya a descansar en algunos momentos de la temporada.

¿Qué opciones podrían reemplazar a Luis Romo en Chivas?

En la plantilla rojiblanca hay otros elementos capaces de jugar en el centro del campo como lo hizo Romo de manera reciente. Por ejemplo, Fernando González, Richard Ledezma y hasta los propios Diego Campillo o Daniel Aguirre, también considerados como zagueros. Incluso, se espera próximamente el regreso de Omar Govea, quien era el acompañante habitual de Érick Gutiérrez en la zona media.