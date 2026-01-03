El Clausura 2026 está a menos de una semana de iniciar su actividad, por lo que todos los clubes quieren aprovechar al máximo los duelos amistosos para ponerse a punto físico y futbolístico para el arranque del torneo, en donde Chivas deberá enfrentarse al Atlas.

Como parte de la Copa Pacífica, los dos clubes de la Perla de Occidente se encontrarán, pero ambos tomando las debidas precauciones para no sufrir lesiones que compliquen el arranque del torneo, por lo que se verá un duelo con varios suplentes.

Hay que recordar que el Guadalajara hará su presentación en el torneo local el próximo sábado cuando reciba al Pachuca en la cancha del Estadio Akron, por lo que es necesario contar con todos los jugadores para tratar de sumar los primeros tres puntos del semestre.

Alineación de Chivas

-Raúl Rangel

-Richard Ledezma

-Daniel Aguirre

-Luis Romo

-Miguel Tapias

-Bryan González

-Omar Govea

-Brian Gutiérrez

-Roberto Alvarado

-Efraín Álvarez

-Ángel Sepúlveda

Alineación del Atlas

-Camilo Vargas

-Gustavo Ferrareis

-Adrián Mora

-Matheus Doria

-Gaddi Aguirre

-Paulo Ramírez

-Diego González

-Aldo Rocha

-Víctor Ríos

-Sergio Hernández

-Uros Durdevic