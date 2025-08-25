Después de marcharse de las Chivas de Guadalajara, el entrenador serbio, Veljko Paunovic, tuvo un agridulce paso por Tigres UANL y más tarde recaló en el Real Oviedo de España. Allí, logró nada menos que el ascenso a la Primera División y se enfrentó este domingo ante el mismísimo Real Madrid.

El estratega supo dejar un buen recuerdo por su gestión en Chivas tanto por su carisma como por su trabajo. Justamente, en el Rebaño Sagrado tenía ensayada una jugada desde el saque inicial, desde donde buscaba sorprender a la defensa rival. Esa misma acción intentó replicar contra el cuadro Merengue.

Aunque no terminó en gol, el saque inicial del Real Oviedo sorprendió al Madrid y dejó en claro la capacidad de Veljko Paunovic. El periodista Gabriel Peraza recordó una acción similar del serbio en el Rebaño, enfrentando a Toluca por la Jornada 3 del Clausura 2025.

Aquel día, Chivas tocó rápido desde el medio para que Roberto Alvarado fuera el encargado de poner un balón filtrado a espaldas de la defensa. Sin embargo, Ronaldo Cisneros no pudo controlar y privó al Rebaño de hacer un gol con pura jugada de estrategia.

¿Cómo le fue a Veljko Paunovic en su inicio de temporada con Real Oviedo?

Está claro que la exigencia será máxima para el Real Oviedo de Veljko Paunovic, que acaba de regresar a Primera División luego de muchos años. En sus primeras dos jornadas, el equipo cayó ante Villarreal (2-0) y Real Madrid (0-3), por lo que todavía no ha podido ni convertir.