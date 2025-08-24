Las Fuerzas Básicas de las Chivas de Guadalajara son una de las más competitivas de todo el futbol mexicano y es por eso que no todos los elementos logran llegar al primer equipo. Uno de esos casos es el de Dylan Guajardo, mediocampista que durante muchos años fue de los más regulares en distintas categorías.

Después de integrar las últimas temporadas en las filas del Tapatío, donde ganó dos títulos en la Liga de Expansión MX, Guajardo anunció hace algunos días su salida de la institución rojiblanca. Con una emotiva despedida en sus redes sociales, el mediocampista confirmó que a sus 23 años buscará otros retos para su carrera profesional.

Tras aquella información inicial, se confirmó que Guajardo jugará finalmente en Andorra, más precisamente en Rangers, equipo que preside Marco Fabián, exjugador del Rebaño Sagrado. De hecho, dicha institución ya tiene en sus filas a un buen número de mexicanos: está Emilio González, hermano de la Hormiga, Sergio Villarreal, Jorge Padilla, José Ruiz, Andrés Iniestra, Alan Arreola, Kaleth Hernández y Leonel Prieto.

La despedida de Dylan Guajardo de Chivas

“Hoy toca volar lejos, en busca de seguir creciendo y persiguiendo mis metas”, dijo Guajardo antes de confirmar su destino europeo. Sin embargo, el canterano prometió: “Sé que este no es un adiós, sino un hasta pronto. Porque los caminos que se construyen con pasión siempre se vuelven a encontrar”.

El paso de Dylan Guajardo por Chivas