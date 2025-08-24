En marzo de este año, previo al partido que las Chivas debían disputar ante los Pumas de la UNAM, se dieron cambios importantes hacia el interior del Rebaño Sagrado. Óscar García Junyent dejó de ser el entrenador del primer equipo, pero junto a él también se fueron los directivos españoles, Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo.

Los dos directivos habían quedado al frente del área futbolística tras la salida de Fernando Hierro, quien ocupaba el cargo de director deportivo. Desde su alejamiento del Guadalajara, los españoles no habían hecho declaraciones, pero Fran Pérez reapareció para romper el silencio y despedirse abiertamente de las Chivas.

“Hace unos meses se cerró una etapa maravillosa en México. Gracias Chivas por dos años y medio maravillosos. Afortunado de formar parte de un club ÚNICO; agradecido a todas las personas que formaron parte del camino, jugadores, entrenadores, trabajadores y staff”, comenzó Fran Pérez en su despedida del Rebaño.

También hubo un agradecimiento especial para Fernando Hierro y Juan Carlos Martínez Castrejo. “Orgulloso del trabajo realizado, objetivos alcanzados y legado imborrable”, completó Pérez, quien estaba a cargo del reclutamiento de talento joven y su desarrollo en Fuerzas Básicas o Tapatío.

¿Qué rol tenía Fran Pérez en Chivas?

“Trabajo, pasión, compromiso, exigencia, ilusión… y confianza en esos jóvenes de la cantera rojiblanca: Tapatío. Experiencia INOLVIDABLE, Guadalajara será una huella imborrable en mi corazón”, insistió Fran Pérez, quien estaba a cargo de la planificación del Tapatío y en el camino participó de dos títulos en la Liga de Expansión MX.