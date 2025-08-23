Por la cuarta jornada del Apertura 2025 de la Liga de Expansión, Tapatío rescató un agónico empate en su visita a Leones Negros. Fue 1-1 para los dirigidos por Arturo Ortega, gracias a un gol sobre la hora del centrodelantero Sergio Aguayo, ex elemento del Pachuca que está teniendo buenos rendimientos con el Filial rojiblanco.

Aguayo, de 22 años, llegó al Tapatío en el semestre pasado, luego de hacer su estreno oficial en Liga MX con los Tuzos, aunque sin recibir tantas oportunidades. Tras un tiempo lesionado, tuvo un buen cierre de torneo gracias a una racha de tres goles consecutivos. Y en este torneo, ha iniciado de muy buena manera.

Tras un centro de Leonardo Jiménez, Aguayo convirtió su tercer gol en este torneo, en el que disputó la misma cantidad de partidos. Antes había marcado un doblete en la victoria sobre Venados. En total, ya suma seis goles en ocho encuentros con el Filial rojiblanco, lo cual habla de una interesante cuota goleadora que podría ser útil a futuro en el primer equipo de Chivas.

El promedio goleador de Sergio Aguayo en el Apertura 2025

Aguayo se ausentó en un partido de este Apertura 2025, mientras que frente a Leones Negros ingresó desde el banquillo. En total, en este torneo promedia un gol cada 58 minutos, pues tiene 175 minutos completados y tres anotaciones.

Sergio Aguayo fue convocado a la Leagues Cup 2025

Recientemente, el rendimiento de Sergio Aguayo no pasó desapercibido para Gabriel Milito, quien lo incluyó en la lista de 30 jugadores que realizaron el viaje a Estados Unidos. Aunque finalmente no tuvo minutos, podría volver a ser contemplado en caso de continuar con ese nivel.