La lista oficial de la Selección Mexicana para los próximos amistosos en fecha FIFA se retrasó algunos días debido a ciertas dudas o complicaciones por lesiones. Finalmente, Javier Aguirre dio a conocer los futbolistas convocados para enfrentar a Colombia y Ecuador, entre los que destacan dos jugadores de Chivas.

Raúl Rangel y Luis Romo son los futbolistas del Rebaño Sagrado que representarán al Tri en la próxima fecha FIFA. México enfrentará a Colombia este 11 de octubre, mientras que el 14 hará lo propio ante Ecuador. La convocatoria del Tala era previsible, pero Romo llevaba un largo tiempo sin ser contemplado.

Luis Romo regresa a la Selección Mexicana (Imago7)

Por otro lado, después de los rumores y la expectativa generada, Armando González no fue contemplado por Javier Aguirre, quien al parecer se inclinó por Germán Berterame, delantero de Rayados, para acompañar al otro centrodelantero, Santiago Giménez, tras la baja de Raúl Jiménez.

Por su parte, Roberto Alvarado, habitual convocado y titular en México, tampoco recibió el llamado ya que continúa recuperándose de la lesión de tobillo que sufrió en el Clásico Nacional ante América. De hecho, el Piojo no estará en el compromiso de este domingo frente a Pumas.

Convocatoria oficial de la Selección Mexicana