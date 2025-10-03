La Selección Mexicana Sub 20 dirigida por Eduardo Arce ha dejado buenas sensaciones en las primeras dos jornadas del Mundial de Chile 2025, con sendos empates ante equipos de primer nivel como Brasil y España. Uno de los puntos más destacados del Tri juvenil ha sido el defensor central Diego Ochoa.

El zaguero de 20 años es oriundo de Zapopan y realizó todas las Fuerzas Básicas en el Club Deportivo Guadalajara, donde incluso fue uno de los jugadores más destacados en varias categorías y hasta fue capitán en varias de ellas. Su debut en el primer equipo se dio el semestre pasado, durante el ciclo de Óscar García Junyent, en una derrota contra Necaxa.

Pese a sus condiciones y a lo bien considerado que estaba en la cantera, Ochoa se tuvo que marchar cedido a los Bravos de Juárez para poder lograr el regreso de Diego Campillo al primer equipo. Y en este Mundial Sub 20 está llamando la atención como uno de los jugadores más destacados del Tri, por lo que varios aficionados piden por su regreso.

En redes sociales, Ochoa recibió numerosos elogios por sus actuaciones en estas dos primeras jornadas del certamen, donde incluso marcó un golazo de cabeza ante Brasil. Además, analistas elogiaron su capacidad técnica para ser primer pase y su solidez defensiva, señal de que es un jugador con gran potencial y que podría ser útil para el Rebaño en un futuro cercano.

Hasta en Turquía elogian a Diego Ochoa

Como es sabido, este tipo de competiciones juveniles resultan atractivas e importantes para ojeadores de todas las ligas del mundo y en especial, hubo un scout turco que se sorprendió por el nivel de Diego Ochoa. “Sereno al construir desde atrás, sin entrar en pánico y con cualidades de liderazgo. Podría ser una buena inversión”, opinó sobre el canterano de Chivas.