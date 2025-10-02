La Selección Nacional de México Sub-20 logró quedarse con un punto clave ante España para seguir soñando con la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo de Chile. Ayer debutó Hugo Camberos, por lo que Andrés Vaca, reconocido relator de TUDN, señaló que no entiende cómo el canterano no juega con Gabriel Milito.

A lo largo de los últimos meses una de las grandes preguntas que comenzaba a surgir era en relación al uso de los futbolistas formados en Verde Valle. El entrenador argentino fue muy claro en la página oficial del Guadalajara al marcar que solamente utilizará a los jóvenes que estén preparados técnica, física y psicológicamente para asumir esta responsabilidad.

Santiago Sandoval es el futbolista predilecto para Gabriel Milito en Chivas debido a que no para de ser titular. Sin embargo, la gran duda que surge es por qué no utiliza a Hugo Camberos, quien en el Clausura 2025 tuvo un enorme debut de la mano de Óscar García Junyent.

Hugo Camberos debutó ayer en el Mundial Sub-20. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Andrés Vaca, reconocido relator de TUDN, se preguntó por qué el canterano juega en el Guadalajara. “Nunca voy a entender como Camberos no juega en Chivas. Jugadorazo”, expresó el relator en redes sociales.

¿Por qué no juega Hugo Camberos en las Chivas de Gabriel Milito?

El motivo por el que Hugo Camberos no juega con Gabriel Milito en Chivas es por el futbolista juega como extremo y el entrenador argentino no juega con ese tipo de jugador Es más, Yael Padilla tendría más posibilidades de jugar con este timonel debido a que sabe cómo jugar por el medio.