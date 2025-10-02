Uno de los partidos más esperados de la Jornada 12 del Apertura 2025 es el Pumas vs Chivas en Ciudad Universitaria, pues enfrenta a dos de los equipos con mayor afición de la Liga MX. Equipos que, además, necesitan sumar de a 3 puntos para subir en la Tabla Genera y asegurar un lugar en la Liguilla.

En ese sentido, cada jugar saltará al campo sumamente motivado a mostrar su mejor versión, pero hay uno que sin duda buscará lucirse: José Juan Macías. El canterano del Guadalajara ha tenido una relación muy extraña con el Rebaño Sagrado con varias idas y venidas, y muy probablemente buscará anotar este domingo para demostrar está de vuelta en el mejor nivel.

José Juan Macías en su segunda etapa con Chivas (Copyright: xDavid Tamayox)

Macías salió de Chivas en verano del año pasado después de haber sido uno de los jugadores más prometedores del Club, pero también uno de los que han tenido peor suerte en el tema de las lesiones con dos roturas de ligamento cruzado. Esto llevó al Guadalajara a no contar con él y darle salida con destino a Santos, para eventualmente llegar a Pumas, donde parece estar recuperándose futbolísticamente.

En el actual torneo Macías ha anotado dos goles, uno de ellos en el partido más reciente de Pumas en C.U., pero tras dos derrotas consecutivas –una de ellas una goleada dolorosa ante el América–, tanto él como los Universitarios buscarán recomponer el camino, pero tendrán que superar a los dirigidos por Diego Milito que ahora sí vienen enrachados y no se dejarán de nadie.

El historial goleador de José Juan Macías enfrentando a Chivas

Esta no es la primera vez que José Juan Macías enfrenta a Chivas como rival, siendo muy recordados los enfrentamientos en los que vistió la camiseta del León, institución con la que parecía identificarse aún más que con el Rebaño, de donde es canterano. Como jugador de La Fiera, Macías le anotó nada menos que 3 goles en 2 partidos, siendo una de sus víctimas favoritas.