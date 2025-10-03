El Mundial de 2026 está a menos de un año de distancia y las listas de convocados en todo el mundo están casi definidas. La Selección Mexicana no es la excepción y Javier Aguirre, aunque no lo ha dicho abiertamente, ya debe tener en mente quiénes serán los jugadores con los que contará en la máximo fiesta del futbol. Sin embargo, la lesión de Rodrigo Huescas abre un lugar y un jugador de Chivas se podría colar a la lista.

Se trata de Miguel Gómez, canterano del Rebaño Sagrado que en los más recientes partidos con el equipo ha demostrado tener un gran nivel y mucho futuro por delante. No obstante, si algo lo podría alejar de ser llamado a su primer Mundial a sus apenas 23 años, es que aún no se ha afianzado como titular con el Guadalajara, y apenas ha sido titular en 9 partidos en Primera División en su carrera.

Estadísticas de partidos jugados y minutos de Miguel Gómez. (Liga MX)

Esta falta de experiencia podría desvanecer sus posibilidades reales de ser convocado a Selección Mexicana en este ciclo mundialista, pues otros jugadores que ya han sido llamados al Tri con anterioridad serían las principales opciones de Javier Aguirre, como Jorge Sánchez o Kevin Álvarez, siendo este último el llamado para la Fecha FIFA de octubre en lugar de Huescas.

Por lo tanto, si bien no es imposible que Miguel Gómez pueda ganarse un lugar si se consolida en el presente torneo y en el Clausura 2026, tendrá que hacer muchos méritos primero con Chivas, logrando afianzarse como titular y subiendo su nivel al máximo para así alzar la mano en Selección Mexicana.

La principal competencia de Miguel Gómez está en Chivas

Miguel Gómez no es el único jugador de Chivas que se analiza como posible reemplazo de Rodrigo Huescas, por lo que la principal competencia si quiere un lugar en el mundial es contra Richard Ledezma, jugador que el propio Javier Aguirre ha confesado que sigue desde hace tiempo y que los aficionados del Rebaño también ven como posible mundialista.

En ese sentido Miguel Gómez tendría dos ventajas para ganarse el puesto, pues Ledezma aún tiene pendiente hacer su cambio ante la FIFA para poder representar a la Selección Mexicana, además de que Javier Aguirre aseguró que lo considera más como mediocampista o atacante, posiciones que jugaba en el PSV y de las cuales también se ha adueñado con Chivas.