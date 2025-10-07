Las Chivas se han convertido en el equipo más emocionante en los cierres de partido en la Liga MX. En las últimas jornadas, el Rebaño Sagrado ha hecho del dramatismo su sello, marcando una gran cantidad de goles en los minutos finales y logrando remontadas espectaculares que los mantienen en la pelea por puestos de Liguilla directa. El espíritu de lucha y la intensidad hasta el último minuto parecen haberse vuelto parte de la identidad del equipo de Gabriel Milito.

Todo comenzó con el vibrante 4-3 frente al Atlético San Luis, donde los rojiblancos dieron la vuelta con goles al 84’ y 89’. Luego, ante FC Juárez, volvieron a anotar al 83’, aunque esa vez no alcanzó para evitar la derrota. Pero la muestra más clara de ese espíritu indomable fue contra Tijuana, cuando Chivas remontó un 0-3 con goles al 74’, 83’ y 90+6’ para rescatar un empate que se sintió como triunfo en calidad de visitante.

Ante el América, el gol al 87’ significó la victoria en el Clásico Nacional, una noche inolvidable en la que el rival aún descontó al 90+8’, pero ya sin tiempo para arruinar la fiesta rojiblanca. La historia se repitió frente a Necaxa, donde un tanto al 90+4’ cerró el marcador 3-1 y confirmó que el Guadalajara no baja los brazos hasta el silbatazo final, a pesar de ir ganando.

Finalmente, en la reciente victoria sobre Pumas, el gol al minuto 90 selló el 2-1 definitivo y mantuvo viva la racha positiva del Rebaño. Estos goles sobre la hora no solo demuestran el carácter del equipo, sino también la confianza creciente de una plantilla joven que ha aprendido a competir bajo presión y a nunca dar un partido por perdido.

Gabriel Milito debe mejorar la defensa de Chivas de cara a la Liguilla

Eso sí, el equipo aún tiene una tarea pendiente: mejorar su defensa. Chivas ha recibido gol en 10 de los 12 partidos del torneo, y solo ante Tigres y Puebla logró mantener la portería en cero. La fortaleza mental y ofensiva están ahí, pero si el Rebaño quiere cerrar el torneo con paso firme y en especial pelear en la Liguilla, deberá equilibrar su intensidad con una mayor solidez defensiva.