El Club Deportivo Guadalajara finalizó su preparación para enfrentar a Pumas dentro de la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025 y esta tarde llegó a la Ciudad de México.

El equipo de las Chivas compartió su convocatoria para medirse en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a los pupilos de Efraín Juárez y Gabriel Milito tiene bajas muy dolorosas.

El estratega argentino consideró a 22 futbolistas para medirse al conjunto capitalino, pero desafortunadamente no podrá contar con Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Erick Gutiérrez y Alan Pulido, pues se encuentran con sus procesos de rehabilitación, mientras que Yael Padilla y Hugo Camberos están disputando el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana.

Sin embargo, no todas son malas noticias en Verde Valle, ya que Daniel Aguirre y Javier ‘Chicharito’ Hernández completaron su proceso de recuperación y ellos sí fueron considerados por Gabriel Milito para toparse con los ‘Felinos’ este domingo.

La convocatoria completa de Chivas para enfrentar a los Pumas

⁠Raúl Rangel, Oscar Whalley, Miguel Gómez, Diego Campillo, ⁠Gilberto Sepúlveda, José Castillo,⁠ ⁠Luis Olivas, Miguel Tapias, ⁠ ⁠Bryan González, Luis Romo, ⁠Rubén González, ⁠Omar Govea,⁠ ⁠Daniel Aguirre•⁠ ⁠Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela, Santiago Sandoval, ⁠Cade Cowell, Alan Pulido,⁠ ⁠Teun WIlke, ⁠Javier Hernández, ⁠Armando González