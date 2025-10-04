El Club Deportivo Guadalajara finalizó su preparación para enfrentar a Pumas dentro de la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025 y esta tarde llegó a la Ciudad de México.
El equipo de las Chivas compartió su convocatoria para medirse en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a los pupilos de Efraín Juárez y Gabriel Milito tiene bajas muy dolorosas.
El estratega argentino consideró a 22 futbolistas para medirse al conjunto capitalino, pero desafortunadamente no podrá contar con Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Erick Gutiérrez y Alan Pulido, pues se encuentran con sus procesos de rehabilitación, mientras que Yael Padilla y Hugo Camberos están disputando el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana.
Sin embargo, no todas son malas noticias en Verde Valle, ya que Daniel Aguirre y Javier ‘Chicharito’ Hernández completaron su proceso de recuperación y ellos sí fueron considerados por Gabriel Milito para toparse con los ‘Felinos’ este domingo.
La convocatoria completa de Chivas para enfrentar a los Pumas
Raúl Rangel, Oscar Whalley, Miguel Gómez, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Luis Olivas, Miguel Tapias, Bryan González, Luis Romo, Rubén González, Omar Govea, Daniel Aguirre• Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela, Santiago Sandoval, Cade Cowell, Alan Pulido, Teun WIlke, Javier Hernández, Armando González