Este domingo 5 de octubre, las Chivas de Guadalajara visitan a Pumas por la Jornada 12 del Apertura 2025. El exdefensor Josecarlos van Rankin conoce bien ambas instituciones, pues vistió las dos playeras. En diálogo con Diario Esto, el lateral surgido en Ciudad Universitaria recordó su paso por Guadalajara y sorprendió al reconocer la grandeza del Rebaño por sobre los Felinos.

En diálogo con Diario Esto, Van Rankin aseguró que guarda respeto por las dos instituciones, aunque al hablar de la popularidad fue claro en marcar la diferencia. “Tuve esa fortuna de jugar tanto en Pumas como en Chivas, que son dos grandes equipos. Hoy no tengo ninguna preferencia, el que gane me da igual. Son muy distintos, la verdad es que Pumas es un equipo muy grande sí en todo el país”, comentó.

Josecarlos van Rankin en festejo de gol con Chivas ante Rayados (Imago7)

Sin embargo, inmediatamente después subrayó la magnitud del Rebaño en comparación con los auriazules. “Yo pensaba que me iba a ir a Chivas que también es un equipo grande, pero que a lo mejor no iba a ver la diferencia. Llegué a Chivas y me di cuenta que es un equipo que tiene aún más gente que Pumas. Entonces sí fue un salto”, expresó dejando en claro la superioridad rojiblanca en cuanto a afición y trascendencia.

El exlateral recordó que su llegada al Rebaño en 2018 no fue sencilla, ya que hubo críticas por parte de la afición auriazul. “Al principio fue difícil porque mi paso de Pumas a Chivas, me voy súper criticado, que cómo me iban a mandar si era malísimo. Y fue complicado en ese momento, pero yo creo que mi mejor época futbolísticamente hablando fue en Chivas. También en Portland, pero en Chivas me fue muy bien”, expresó.

Van Rankin disfrutó más en Chivas que en Pumas

Pese a los cuestionamientos iniciales, Van Rankin considera que en Guadalajara vivió una de sus mejores etapas como profesional. “Para mí fue un año y medio increíble porque me fue muy bien futbolísticamente hablando. Entonces sí disfruté muchísimo mi estancia ahí, porque quieras o no y aunque sea poco, sí puede llegar a influir la parte de la gente. Porque las miles de personas que van a un estadio si no están de tu lado lo sientes, y si están también lo sientes. En Chivas sí llegué a disfrutar de manera diferente el futbol que en los años en Pumas”, aseguró.