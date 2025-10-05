Josecarlos van Rankin, lateral surgido en Pumas y con un paso recordado por Chivas, sorprendió con una confesión personal en la que habló sobre los momentos más duros de su carrera. El ahora ex jugador reconoció que llegó a sufrir depresión y que incluso, años más tarde, pensó en retirarse tras una serie de golpes anímicos y deportivos.

“Las primeras críticas me acuerdo perfecto que fue con un partido en Veracruz (jugando con Pumas) donde Villalba me remata y él es más chiquito que yo en estatura. Ahí empezó todo. Fue muy duro porque además en ese tiempo las redes sociales empezaban a tomar gran importancia, y sí fue muy difícil entender que estando en esa posición cualquier gente se puede tomar la libertad de amenazarte o hablar mal”, relató en entrevista con Diario Esto.

Josecarlos van Rankin tuvo un aceptable paso por Chivas (Imago7)

El exrojiblanco confesó que ese ambiente hostil lo afectó profundamente. “Sí me costó, sí me deprimí, hubo pérdida de confianza y de salir a la cancha a no equivocarte literalmente, y ya no hacía lo que sabía hacer. Pero aprendes, y ya no había un punto más abajo de eso, llegaba al estadio y al final abucheaban o te mentaban la madre, pero ya era parte de. Llegó un momento en que ya no me interesaba, tuve un coach deportivo que me ayudó mucho”, explicó.

Años más tarde, tras vestir la playera del Necaxa, Van Rankin atravesó otro momento crítico: “Se juntaron varias cosas: una fue por falta de oportunidad, porque me va muy mal con Necaxa no solo a nivel grupal sino individual, mi rendimiento no fue el mejor”. Ya sin lugar en la Liga MX, el defensor probó suerte en el extranjero, pero la experiencia tampoco lo convenció.

Así decidió el retiro Josecarlos van Rankin

Con 31 años y a pesar de tener ofertas, Van Rankin prefirió alejarse del futbol tras un paso por el Etar: “Me sale una opción en Bulgaria, quería vivir la experiencia europea y por eso me fui un año. La idea era estar en esa liga y tal vez después pasar a una un poquito mejor, y la pasé muy mal, no me gustó nada. Ese año me cansó demasiado… salieron opciones en la Liga de Ascenso y ya no quise jugar. Seguramente fue la decisión más difícil, sobre todo por la edad”, reconoció.