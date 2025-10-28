La carrera del futbolista profesional está llena de emociones y desafíos; sin embargo, algunos son capaces de llegar a grandes clubes como Chivas, en donde este futbolista sufrió un cambio radicar en su carrera hasta llegando a Selección Mexicana, aunque no pudo mantenerse en el redil y ahora apunta a ser entrenador.

Josecarlos Van Rankin llegó como refuerzo del Guadalajara de cara al Apertura 2018 como una de las incorporaciones del proyecto que estaba comenzando a construir Francisco Gabriel de Anda como Director Deportivo; sin embargo, la salida de Matías Almeyda ocasionó que el directivo también se marchara del club.

Pese a la salida del exjugador de la cúpula rojiblanca, Van Rankin demostró un buen rendimiento, lo que lo llevó inclusive a ser contemplado por la Selección Mexicana, aunque sin poder mantenerse en el mejor nivel, por lo que fue siendo relegado.

Ahora, a algunos años de su retiro, el exlateral derecho sorprendió a propios y extraños por una reciente publicación en su cuenta de Instagram, en donde presumió que recibió la certificación como director técnico profesional que expidió la escuela de entrenadores José Luis Menotti.

¿Cómo le fue a Josecarlos Van Rankin como jugador de Chivas?

Pese a que sorprendió por su buen nivel, la llegada de Ricardo Peláez a la directiva rojiblanca fue el motivo que lo llevó a salir de la institución, debido a que el directivo decidió la contratación de José Madueña, quien terminó siendo un fiasco para los rojiblancos, comenzando el peregrinar de Van Rankin en la Liga MX y la MLS.