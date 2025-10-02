Las Chivas de Guadalajara por fin pueden completar una semana entera de trabajos en Verde Valle, después de lo que fue una intensa seguidilla de partidos en el Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado obtuvo mucha tranquilidad con sus recientes triunfos sobre Necaxa y Puebla, los cuales le sirvieron para meterse en puestos de Play-In.

Ahora, el objetivo para los dirigidos por Gabriel Milito será escalar todavía más en la tabla de posiciones, para poder meterse en Liguilla directa. Para eso, el primer paso será la visita a Pumas, este domingo en el Estadio Universitario. La buena noticia es que para ese encuentro, Chivas contaría con el regreso de Érick Gutiérrez y la presencia de Bryan González, quien después de ser sustituido por una dolencia, sí podrá ser tenido en cuenta.

Hormiga González no se conforma

En diálogo con TV Azteca, el goleador de Chivas, Armando González, se refirió al buen momento que atraviesa, elogió a Gabriel Milito pero también se mostró con ganas de mejorar todavía más: “Contento y orgulloso del trabajo que he hecho. No estoy conforme, sé que todavía mucho margen de mejora y trabajo para seguir creciendo. Estoy contento, pero no estoy conforme. Quiero hacer más, quiero más y voy a luchar para más”, declaró la Hormiga.

Piojo Alvarado aún no regresará

Hace algunas semanas atrás, la victoria sobre América en el Clásico Nacional marcó un punto de inflexión para las Chivas de Gabriel Milito. Aquel día, Roberto Alvarado fue quien abrió la cuenta, pero minutos después salió lesionado y todo indica que su regreso no se dará contra Pumas, según reportó Jesús Bernal. Sin embargo, el Piojo ya estaría cerca de volver a jugar: “Hoy Roberto Alvarado estuvo trabajando con balón, pero lo hizo por separado. Descártenlo para el partido contra Pumas y es muy poco probable que pueda llegar a la convocatoria de la Selección Mexicana”, contó el periodista de ESPN.

Así sería el contrato de Alan Pulido en Chivas

Mientras la Hormiga González se consolida como el centrodelantero titular de Chivas, Alan Pulido ya está a disposición y hasta tuvo minutos en la victoria sobre Puebla. Sin embargo, es un hecho que su rendimiento no ha sido el esperado y muchos se preguntan sobre su continuidad en la institución. Aunque se dijo que acaba contrato en diciembre y la directiva no le renovaría, otra versión indica que el atacante firmó por dos años con opción a uno más, por lo que en ese caso continuaría ligado al Guadalajara.

México Sub-20 igualó ante España con participación rojiblanca

En la segunda jornada del Mundial Sub 20 de Chile 2025, el Tri igualó por 2-2 ante España gracias a un doblete de Gilberto Mora. Los jugadores de Chivas tuvieron participación: Diego Ochoa, cedido, en Juárez, volvió a ser de los puntos más destacados, mientras que Yael Padilla y Hugo Camberos ingresaron en el complemento. Este último tuvo su primera participación y dejó buenas sensaciones, pues agitó el encuentro y le dio otra peligrosidad a los ataques mexicanos.