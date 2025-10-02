Justo en la previa a un duelo contra Pumas en Ciudad Universitaria fue que Javier Mier ganó peso dentro de la estructura de las Chivas de Guadalajara. En aquella oportunidad, ante los malos resultados, el Rebaño Sagrado decidió poner fin al proyecto de los españoles y darle las riendas del proyecto a quien hoy en día ejerce el cargo de Director Deportivo.

No era fácil, ni tampoco lo es hoy en día, hacer frente a la exigencia de un gigante dormido como el Guadalajara, pero en este primer semestre de su gestión, hay algunas decisiones que entusiasmaron a la afición rojiblanca. Por empezar, el esfuerzo que tanto se reclamaba en el mercado de fichajes, con refuerzos que en verdad llegaron para dar un salto de calidad a la plantilla.

La publicación de Javier Mier en su cuenta en Instagram.

Asimismo, la elección y la confianza en el entrenador elegido, Gabriel Milito, también fueron decisiones de Javier Mier que cayeron bien a los fanáticos del Guadalajara. Pero en las últimas horas, justo antes de otra visita a Pumas, fue una publicación muy personal en su cuenta de Instagram la que hizo empatizar a todo Chivas con su directivo.

Mier compartió una enternecedora imagen junto a su padre, fallecido ocho años atrás, en la que se los ve a ambos con los jerseys de las Chivas. El hoy directivo era apenas un niño y ya portaba los colores rojiblancos, por lo que esa identificación fue muy bien recibida por la afición del Rebaño Sagrado.

La promesa de Javier Mier a su padre

Junto a la imagen publicada en su cuenta de Instagram, Javier Mier también dedicó unas palabras a su padre, en las que hace referencia a una especie de juramento para con su progenitor: “Donde quiera que esté, te amo con toda el alma. Te voy a cumplir mi promesa”, escribió el director deportivo rojiblanco.