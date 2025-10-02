Este domingo 5 de octubre, las Chivas de Guadalajara visitan a los Pumas de la UNAM por el encuentro correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado ha tenido un inicio de certamen con varios sobresaltos y ahora busca cerrar la fase regular de la mejor manera.

Los dirigidos por Gabriel Milito vienen de dos victorias consecutivas, las cuales le sirvieron para estirar un peculiar invicto de 30 partidos en la Liga MX. Y es que el sitio web del Guadalajara dio a conocer que el Rebaño acumula esa cantidad de partidos sin perder cuando se fue al descanso con el marcador en ventaja.

De las últimas 30 ocasiones en las que el Guadalajara se impuso en la primera mitad, terminó ganando 24 compromisos y empató otros seis, pero nunca vio la derrota. Esta situación se repitió en los últimos dos compromisos, donde Chivas se fue al entretiempo derrotando tanto a Necaxa como a Puebla.

La última vez que Chivas perdió tras ganar la primera mitad

De acuerdo a la información brindada en el sitio oficial, la última vez que Chivas perdió un partido que ganó en la primera mitad, fue el 28 de octubre de 2018, hace ya casi siete años. Aquella vez, fue 1-2 contra Monarcas Morelia. Luego de un gol tempranero de Ángel Zaldívar, la visita dio vuelta al marcador en el complemento.