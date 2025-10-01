Chivas se encuentra en plena preparación para ir en busca de los tres puntos ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. En medio de este contexto, Jesús Bernal, reconocido insider del Guadalajara, explicó por qué el Guadalajara necesitará un refuerzo por línea para el Clausura 2026. ¿Lo escucha Javier Mier?

No hay dudas de que el último mercado de pases ha sido muy bueno debido a que el Rebaño Sagrado desembolsó lo justo y necesario. Richard Ledezma llegó libre, se hizo toda una maniobra para volver a tener a Diego Campillo en el equipo, y se desembolsó lo que exigieron Pachuca y Tijuana para dejar salir a Bryan González y a Efraín Álvarez.

Actualmente estos cuatro jugadores son titulares en el once de Gabriel Milito en cada uno de los partidos del Apertura 2025. Por otro lado, cada vez falta menos para que se termine el campeonato y se abra nuevamente el mercado de pases, por lo que Jesús Bernal señaló por qué para el próximo año el Guadalajara necesitará tres refuerzos.

“Yo estoy convencido de que necesitan un refuerzo por línea. Viendo por la manera en como juega Milito, que ha habilitado a medios como centrales y tal, necesita un central que se adapte para lo que pide y un contención que la ayude cuando no esté el Oso, el Guti y no ande sufriendo que le quite al otro para ponerle allá”, expresó el periodista de ESPN en Trabuco Rojiblanco. A su vez, señaló que en el ataque ante la salida de Chicharito Hernández llegaría Ricardo Marín.

¿Qué jugadores tiene salida cantada en Chivas?

Uno de los futbolistas al que se le acaba el contrato es Javier Hernández y se va por la puerta de atrás, mientras que Isaac Brizuela se retiraría en Chivas. A su vez, hay que ver qué va a suceder con jugadores como Raúl Martínez y Eduardo García, a quienes el entrenador argentino no ha tenido en cuenta.