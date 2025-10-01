Uno de los futbolistas que ilusionó con su llegada e inicio en Chivas fue sin dudas Alan Pulido, quien con poco hizo más que Chicharito Hernández. Sin embargo, con el correr de los meses su nivel mermó, perdió su lugar a manos de Armando González y todo indica que no saldrá del Rebaño Sagrado a finales de diciembre como se esperaba porque revelaron que firmó por años más uno con opción.

El Guadalajara ha tenido varios problemas para encontrar un centrodelantero ideal para marcar la diferencia en el área rival. Con la llegada de Gabriel Milito al equipo la Hormiga encontró mayor cantidad de jugadas de riesgo para hoy tener cinco goles en el Apertura 2025.

En ese puesto también se encuentra un Alan Pulido que comenzó su regreso en Chivas con dos goles en los primeros meses, pero la actualidad lo tiene como suplente. Teniendo en cuenta el nivel mostrado todo indicaba a que la directiva no iba a renovar su contrato con él para el 2026.

Alan Pulido no vive su mejor momento con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, en la noche de ayer Jesús Bernal dio a conocer que el Rebaño Sagrado hizo otro tipo de acuerdo. Según fuentes del periodista de ESPN, el futbolista firmó dos años de contrato con el Guadalajara más uno con opción a extender.

¿Cuándo podría volver a jugar Alan Pulido con Chivas?

El Guadalajara viene de superar a Puebla y se prepara para enfrentar a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El juego se llevará adelante el próximo domingo en CU a las 19:00 de México y podrá verse por televisión abierta.