Las Chivas de Guadalajara concluyen este viernes una intensa semana de trabajos en Verde Valle, antes de lo que será el duelo del domingo frente a Pumas UNAM por la Jornada 12 del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado viene de dos victorias consecutivas y ahora su objetivo será continuar escalando en la tabla de posiciones.

Con sus recientes triunfos sobre Necaxa y Puebla, el conjunto dirigido por Gabriel Milito se metió en puestos de Play-In. Ahora, es el turno de continuar con esta racha positiva para soñar con la Liguilla directa, y en frente estará un rival como Pumas, que se encuentra apenas un punto por debajo en la tabla de posiciones.

Gilberto Sepúlveda buscaría salir de Chivas

El nivel del defensor central Gilberto Sepúlveda no está siendo el esperado en este semestre y según el periodista César Huerta, el Tiba tiene chances de salir: “Es una posibilidad abierta y platicada de que Gilberto Sepúlveda pueda salir del Guadalajara. Hace unos meses su entorno abrió la puerta de una posible salida y escucharon ofertas”. Sin embargo, en ese entonces, fue el Rebaño el que imposibilitó su salida. ¿Será baja en el próximo torneo?

Omar Govea sobre las Chivas de Milito

En diálogo con Chivas TV, el mediocampista Omar Govea -autor de un gol ante Puebla- remarcó la diferencia que tiene este nuevo ciclo a cargo de Gabriel Milito: “Chivas asume el control de juego, ahora Chivas lleva el ritmo del partido, ahora Chivas es el que te dice si queremos jugar a contragolpe o si queremos esperar y ahora los equipos tiene que adaptarse a nuestro estilo de juego. Ahora es difícil enfrentarse a un equipo como nosotros”, explicó.

José Juan Macías se enfrenta al Guadalajara

El duelo ante Pumas también será especial por ver en la vereda de en frente al canterano rojiblanco, José Juan Macías. Y es que esta semana se confirmó la lesión de Guillermo Martínez, por lo que JJ tiene muchas más chances de ver acción y hasta como titular. En su momento, cuando estuvo cedido en León, supo enfrentarse en dos ocasiones al Rebaño y le marcó tres goles. Además, Chivas ya ha tenido varios episodios con la denominada “ley del ex”. ¡Esperemos que no se repita!

¿Puma o Nike? Así están las cosas sobre el próximo patrocinador de Chivas

Otro tema que tiene en vilo a la afición rojiblanca es la del próximo patrocinador. Al respecto, César Huerta confirmó que Puma tiene un contrato firmado que le permite igualar cualquier oferta que se le presente al Rebaño: “Es verdad que existe un interés firme, real de la marca Nike por vestir al Guadalajara. No es real que ya haya un acuerdo firmado entre Guadalajara y Nike. Hay acercamientos, demostración de interés”, explicó el reportero.