Chivas se prepara para volver a tener acción el próximo domingo cuando enfrente a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. En medio de este, dan a conocer el nuevo valor de mercado que tienen Armando González y Santiago Sandoval, dos jugadores claves en la alineación titular de Gabriel Milito.

Con la llegada del entrenador argentino el Guadalajara comenzó a prestarle atención a futbolistas que no eran tenidos en cuenta. Tal es el caso de Omar Govea, quien se convirtió en una pieza fundamental, como Daniel Aguirre, que recién este año tuvo su debut en el conjunto rojiblanco y lo hizo como defensor.

En medio de este contexto, Chivas ha revalidado joyas que pedían lugar y ha encontrado diamantes que necesitan poco a poco pulir su talento. Tales son los casos de Santiago Sandoval y Armando González, quienes con Gabriel Milito han mostrado un brutal nivel acompañado con varias anotaciones.

Armando González es goleador de Chivas en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

A su vez, la actualidad marca que tienen un nuevo valor de mercado, el cual se podría decir que Chivas tomará este número para luego pedir más. En el caso del Negrito su valor es de más de 500 mil dólares, mientras que el de la Hormiga hoy es de dos millones de dólares según lo informado de Transfermarkt. ¿Cuánto dinero invirtió el Rebaño Sagrado? Solamente en la formación.

Santiago Sandoval es el futbolista sensación de Chivas en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo volverán a jugar Armando González y Santiago Sandoval con Chivas en el Apertura 2025?

Armando González, Santiago Sandoval y Chivas volverán a tener acción en el Apertura 2025 el próximo domingo cuando enfrente a Pumas por la jornada 12 en CU. El duelo en el territorio mexicano se podrá ver por televisión abierta, ya que se transmitirá desde las 19:00 por Canal 9, TUDN y VIX Premium.