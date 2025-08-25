En el Club Deportivo Guadalajara ya no quedan dudas de que el centrodelantero titular es Armando González. Ausentes por lesión y con un rendimiento pobre, Javier Hernández y Alan Pulido perdieron protagonismo en el primer equipo, lo que pone una incógnita en su futuro.

Más allá del presente con lesiones de Chicharito y Puligol, cuando les tocó jugar últimamente no dieron el aporte esperado. Por el contrario, la Hormiga es el goleador del Guadalajara en lo que va de la temporada. González tiene 8 goles en 1.083 minutos jugados con el equipo mayor, es decir, un tanto cada 135 minutos.

Por su parte, en la actual etapa en el club, Hernández Balcázar marcó 3 goles en 1.527 minutos. El promedio de gol del ex Manchester United es paupérrimo, ya que habla de un festejo cada 512 minutos, es decir, marca un gol cada casi 6 partidos desde que volvió a la perla tapatía.

Por su parte, Pulido tiene un promedio similar. El ex Tigres suma 2 goles en 1.062 minutos, lo que habla de un tanto cada 531 minutos. De esta manera, ahora nadie cuestiona que Armando González sea el centrodelantero titular, lo que también dejó relegado a Teun Wilke.

Armando González inició la remontada de Chivas contra Tijuana

Pese a que las luces del partido contra Tijuana se las llevaron Efraín Álvarez y Roberto Alvarado por sus 2 golazos que sirvieron para empatar el partido, quien inició la remontada fue Armando González. La Hormiga descontó marcando el 3-1 parcial con una buena definición de zurda dentro del área y volvió a ser importante para Chivas.