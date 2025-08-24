En cada oportunidad que se le presenta, el Club Deportivo Guadalajara programa partidos amistosos en Estados Unidos, debido a la gran cantidad de aficionados rojiblancos que hay en el país del norte. En esta oportunidad, Chivas anunció un amistoso contra el Club León.

La jornada 2 significó el debut del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025 y el primer partido oficial de Gabriel Milito como DT rojiblanco. El rival de aquel encuentro del 19 de julio fue León, y los de Eduardo Berizzo se impusieron por 1 a 0 en un partido polémico, donde Chivas no merecía la derrota. En septiembre se volverán a ver las caras, aunque en un amistoso.

¿Cuándo y dónde juegan el amistoso Chivas y León?

A través de sus redes sociales, Chivas anunció un amistoso contra León para el 7 de septiembre próximo. En las fechas FIFA, el Guadalajara está programando amistosos que le permitan mantener el rodaje a los jugadores que no son convocados a la Selección Mexicana. Por eso también acordó un amistoso contra el Club América el 11 de octubre.

En el caso del partido informal contra el equipo esmeralda, la sede será la ciudad estadounidense de Chicago, que recibirá el duelo en el Seatgeek Stadium. Chivas mantiene activa su gran afición en Estados Unidos, donde es el equipo mexicano de futbol más popular de todos.

¿Cómo ver el amistoso entre Chivas y León?

Por el momento, en la publicación de Chivas no se especifica por dónde se transmitirá el amistoso del 7 de septiembre. De esta manera, queda pendiente por parte de la institución informar cuál será la vía por donde los chivahermanos podrán seguir el partido. De igual manera, Rebaño Pasión tendrá las actualizaciones más importantes del encuentro.