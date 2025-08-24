Los resultados del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara no son los ideales. La llegada de Gabriel Milito como director técnico generó ilusión pero, por ahora, no obtuvo los puntos deseados. Sin embargo, al argentino se le suele destacar la intención de juego que imprime en su equipo.

Ahora, el periodista César Huerta reveló que los jugadores de Chivas están muy conformes con el trabajo de Milito. El grupo está convencido de la búsqueda del Mariscal y se mantienen encolumnados detrás de él. De esta manera, la idea es seguir por el mismo camino pese a que hasta ahora no se dieron los mejores resultados.

Tijuana 3-3 Chivas fue un reflejo del ciclo Milito: propuesta ofensiva con falencias en defensa. (Imago7)

En una transmisión en vivo en su canal de Youtube, el cronista de Diario As reveló que al platicar con algunos jugadores rojiblancos, percibió cierta alegría entre ellos, o al menos eso es lo que transmiten. De esta manera, los futbolistas tienen la ilusión de revertir la situación.

Además, advierten que, cuando cambia la confianza y se corrijan ciertos errores, el juego del Guadalajara será de alto vuelo. Lo que resta por saber es cuánta será la paciencia de la afición y la directiva si los resultados siguen sin aparecer, ya que Milito consiguió la victoria en un solo partido de los 5 que dirigió por Liga MX.

La faceta defensiva es el principal déficit de las Chivas de Gabriel Milito

Desde sus inicios como entrenador, Gabriel Milito siempre dejó claro que su idea de juego pretendía pensar más en la portería rival que en la propia. Desde su arribo a Chivas, el sudamericano pudo plasmar su intención en ataque, aunque la falta de efectividad le jugó una mala pasada.

Sin embargo, el saldo de goles a favor en el Apertura 2025 no es despreciable. Con 8 goles en 5 partidos jugados, el Rebaño Sagrado cumplió, medianamente, con la faceta ofensiva. No obstante, en defensa se vieron las principales falencias del equipo, ya que permitió 10 goles en su valla, es decir, un promedio de 2 tantos recibidos por encuentro.