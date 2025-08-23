En los últimos años se dieron varios casos en los que un futbolista que pasa por el Club Deportivo Guadalajara sin pena ni gloria después logra destacarse en otro equipo. Uno de esos ejemplos es el de Daniel Ríos, que no pudo afirmarse en Chivas, pero ahora acaba de convertir un buen gol en la Major League Soccer.

El delantero juega en Vancouver Whitecaps, equipo que venció por 3 a 2 a St. Louis City. Ríos anotó el 2 a 2 parcial por lo que su aporte fue fundamental para la victoria final, que llegó gracias a un tanto de penal de Thomas Müller, flamante compañero del atacante con pasado en el Guadalajara.

El alemán, campeón del mundo en Brasil 2014, marcó el gol en el minuto 90+12. La apertura del marcador llegó a los 13 minutos a través de Eduard Löwen para los visitantes. Brian White empató para Vancouver en los estertores del primer tiempo, pero Joao Klauss de Melo volvió a darle la victoria a St. Louis en el minuto 73.

Daniel Ríos ingresó en el minuto 77, ya que fue suplente, y solo 2 minutos después marcó el empate con un excelso cabezazo, por lo que anotó en una de sus primeras intervenciones en el partido. Con un gran anticipo, el delantero logró desviar el balón e incrustarlo en la portería adversaria.

Daniel Ríos solo anotó un gol en Chivas de Guadalajara

En su paso por Chivas, Daniel Ríos dejó mucho que desear, ya que marcó un solo tanto en sus 22 participaciones con el primer equipo. Además, vio 3 veces la tarjeta amarilla y entregó una asistencia. De acuerdo a lo que figura en Transfermarkt, solo pudo ser parte de 648 minutos de la historia del Guadalajara.