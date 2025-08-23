Las Chivas de Guadalajara tal parece que solo cuentan con Armando González como su centro delantero más confiable para este Torneo Apertura 2025, ya que tanto Javier Hernández como Alan Pulido viven una de los peores momentos de sus carreras. No obstante, salió a la luz una versión que dejaría a Chicharito prácticamente sin posibilidades de volver a jugar en esta campaña.

A pesar de que Chicharito Hernández se metió en muchos problemas por subir a sus redes sociales videos para hablar de temas de género, todo indica que eso no tiene nada que ver con su falta minutos y con la poca la intención del entrenador, Gabriel Milito, por darle una oportunidad en su equipo.

El reporte oficial de Chivas es que Hernández Balcázar está lesionado del soleo de la pierna izquierda, su recuperación se tiene prevista para después de la Fecha FIFA, es decir, para el partido contra América de la Jornada 8, pero el periodista de ESPN, Jesús Bernal, dejó entrever que hay pocas opciones de que tenga oportunidad de jugar justo en el torneo donde se le termina su contrato.

Chicharito llegó a Chivas en el 2024. Foto/Imago/ Juan Carlos Nuñez Cubeyro.

El comunicador explicó en ESPN RadioFormula que cuando llegó Milito lo tenía considerado como titular, pero a partir de su lesión en la nariz que se dio en el segundo partido de Pretemporada contra Atlante, Chicharito no ha vuelto a jugar y tampoco aparece entre las opciones para ocupar un lugar en Guadalajara, pues en este momento sería la cuarta posibilidad en el ataque por debajo de Hormiga González, Alan Pulido y Teun Wilke, quien incluso, en algunos duelos ni siquiera ha sido convocado.

Chicharito no juega un partido oficial desde abril

La última vez que jugó Javier Hernández un duelo oficial fue contra Atlas en el Clásico Tapatío del 20 de abril donde quedaron eliminados de acceder al PlayIn.

Por lo cual luce complicado que en esta nueva crisis de Guadalajara, Milito decida echar mano de un jugador que lleva cuatro meses fuera de un partido oficial, saliendo de una lesión y con severas críticas encima por su comportamiento fuera de las canchas.