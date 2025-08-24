Javier Hernández parece tener el tiempo contado en el Club Deportivo Guadalajara. Sin minutos en lo que va de la temporada 2025/2026, Chicharito es un lastre en Chivas. Por su parte, Alan Pulido no pudo aportar demasiado, sin un gran nivel futbolístico y una reciente lesión, le permitió a Armando González hacerse del puesto de centrodelantero titular.

Con ambos contratos con diciembre de 2025 como fecha de finalización, la despedida se podría estar acercando para Hernández y Pulido, sobre todo para Chicharito. En ese sentido, la directiva de Chivas ya apunta a 3 jugadores como sus posibles reemplazantes: Vladimir Moragrega, Sergio Aguayo y Ricardo Marín.

De acuerdo a la información del periodista Jesús Bernal, los dirigentes del Rebaño Sagrado están pensando en sucesores para los avezados delanteros. Ante la escasez de atacantes mexicanos de calidad que puedan llegar a Chivas, la decisión sería mirar a la propia estructura rojiblanca.

Moragrega y Aguayo se están destacando en el Club Deportivo Tapatío. Ambos tienen 3 goles en 4 jornadas del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El ex Atlético San Luis tiene 27 años y no puede ser promovido al primer equipo en este torneo. Por su parte, Aguayo fue formado en las fuerzas básicas del Guadalajara y tiene 22 años.

Ricardo Marín, cedido en Puebla, debe volver a Chivas para el 2026

Con la llegada de Alan Pulido en enero de este año, Ricardo Marín quedó con poco lugar en Chivas, por lo que decidieron cederlo a Puebla. No obstante, el préstamo finaliza en diciembre próximo y la Franja no suele comprar a los jugadores que tiene en su plantilla en calidad de cedidos. De esta manera, el 4K podría ser uno de los delanteros de Chivas en el 2026.