Si hay alguien que conoce a casi todas las estrellas que surgieron del Club Deportivo Guadalajara en el siglo XXI es Marco Fabián Vázquez. El director técnico pasó 23 años en la estructura de Chivas, y por sus manos pasaron jugadores que luego lograron brillar en primera división.

En una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, Fabián Vázquez repasó su carrera en la escuadra tapatía y platicó sobre su actualidad como entrenador de Coyotes de Tlaxcala. Además, eligió a las 3 joyas modernas de las fuerzas básicas rojiblancas que surgieron recientemente.

En esta tercera entrega, el estratega señaló quiénes fueron los 3 mejores jugadores que le tocó dirigir en su paso por Chivas, y no tiene ningún prurito en incluir a su hijo en la lista. “Te puedo decir que 3 de los jugadores que me tocó formar y que tenían muchísima calidad fueron Chicharito Hernández, Carlos Vela y Marco Fabián“, asegura.

Luego, respecto a la elección del ex Eintracht Frankfurt, con quien tiene un lógico vínculo directo, aclara: “No porque haya sido mi hijo, pero ha sido uno de los que más han trascendido para mí a nivel internacional. Los 3 llegaron a jugar en Europa, los 3 triunfaron en su momento”.

Omar Bravo, Venado Medina y Johnny Magallón, también destacados por Marco Fabián Vázquez

Sin embargo, Fabián Vázquez también amplía la nómina: “De ahí te puedo mencionar a muchos más: Omar Bravo, que me tocó desde que debutó, vi toda su formación; el Venado Medina, Johnny Magallón. Toda esa generación de grandes jugadores. Carlos Salcedo llegó un poco más tarde, pero también la enseñanza que nos dejó en Tapatío fue importante. Me tocó trabajar en Primera División con él”.

“Me quedo con esos 3 jugadores porque le dieron muchísimo al futbol y realmente han trascendido y lo que han hecho es destacarse. Yo no hablo mucho de mis logros ni de los de mi hijo, pero como aficionado, me encantaría ver muchos Carlos Vela, muchos Marco Fabián, muchos jugadores de esa alta calidad que hoy en día cuesta mucho encontrar”, reflexiona.

Además, el DT que ahora se desempeña en la Liga de Expansión MX sabe de primera mano que no todos llegan al máximo nivel del futbol, y muy pocos al estrellato: “También te puedo mencionar muchos jugadores que se quedaron en la antesala de la Primera División, que para mí hubieran sido muy destacados. Pero el futbol, yo siempre les digo, es muy grato, pero también es muy ingrato“.