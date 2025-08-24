Las Chivas de Guadalajara han tenido un irregular inicio en el Apertura 2025 de la Liga MX. Aunque la pretemporada sirvió para cambiar de aires y renovar la confianza con cuatro fichajes y una buena puesta a punto, muy pronto el optimismo se convirtió en dudas, puesto que el Rebaño acumula una victoria, un empate y tres derrotas.

El gran debate en redes sociales y medios de comunicación es que hay quienes aseguran que el Rebaño ha merecido mejor suerte. De hecho, efectivamente eso sucedió en algunos partidos del semestre, ya sea por Liga o Leagues Cup. Pero también es cierto que aquello ya no puede servir como excusa y el Guadalajara necesita resultados de manera urgente.

(Statiskicks)

En ese sentido, hay dato estadístico de análisis avanzado parece dar la razón a quienes creen que Chivas va por buen camino y mereció mejor suerte en este inicio de semestre. Según la cuenta de Statiskicks, Guadalajara fue superior a todos sus rivales en el Apertura 2025, tomando como referencia los goles esperados (xG) a favor y en contra sin contemplar penales.

En un hecho completamente inusual, Guadalajara recibió cinco penales en contra en cinco partidos, muchos de ellos los cuales terminaron costando la derrota. Raúl Rangel sólo detuvo el último, ante Tijuana, en el empate por 3-3. Pero al margen de esos fallos, el Rebaño ha tenido el control del juego y las mayores probabilidades de ganar.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

El Rebaño Sagrado volverá a ver acción el próximo sábado 30 de agosto, esta vez enfrentando a Cruz Azul en condición de local. Luego de ese encuentro, se vendrá un receso en la Liga MX y el Guadalajara se enfrentará al América en el Clásico Nacional, el próximo 14 de septiembre.