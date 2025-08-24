En los últimos tiempos se estuvo señalando que hay jugadores que no funcionaron en el Club Deportivo Guadalajara y hoy se destacan en otros equipos. Tal vez, el más representativo de esos casos sea el de Alexis Vega, quien este año se consagró con Toluca.

Este domingo, Chivas destacó el golazo de tiro libre de Efraín Álvarez del pasado viernes en el empate 3 a 3 con Tijuana. Allí, desde la cuenta oficial del Rebaño Sagrado recordaron cuáles eran los últimos 2 goles de falta directa, y en ambos casos se trataba de Vega.

“Con las revoluciones al máximo, vivimos el empate del Guadalajara ante Tijuana por la Jornada 6 del Apertura 2025, que nos tuvo al borde del asiento hasta el último segundo. Por supuesto que la demostración de carácter y la valentía de buscar el partido por parte del equipo de Gabriel Milito tienen mucho mérito, pero también nos dejó un aspecto muy peculiar para el análisis”, publicaron.

“Y es que camino a la remontada, Efraín Álvarez nos regaló una pintura digna del Museo de Louvre, trazando un zurdazo inatajable a pelota parada que se incrustó en el ángulo del arco defendido por Antonio Rodríguez, para el 3-2 momentáneo que, sin duda alguna, hizo estallar el ánimo de cada Chivahermano”, elogió Chivas en su página web.

Efraín Álvarez se sumó a Alexis Vega como el goleador de tiro libre de Chivas

Los goles más recientes de falta directa por parte de Chivas llegaron en el 2022. En la tercera jornada del Clausura de aquel año, Alexis Vega le marcó al Querétaro con un tiro libre. El último gol de falta directa que se dio en el Guadalajara hasta el grito de Efraín Álvarez fue en la jornada 11 de aquel mismo torneo, donde Vega ajustició a Pumas UNAM.