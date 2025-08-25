Las Chivas de Guadalajara se reforzaron para este Apertura 2025 de la Liga MX con Efraín Álvarez, uno de los atacantes mexicanos con mejor presente y futuro. Procedente desde los Xolos de Tijuana, el futbolista de 23 años tomó la ’10’ rojiblanca y no tardó en comenzar a demostrar su calidad, ganándose rápidamente el cariño de la afición.

Sin embargo, el fichaje de un jugador con esa calidad también trae otras consecuencias hacia el interior de la plantilla rojiblanca. Y es que a la vista está que Efraín Álvarez les quita minutos a jugadores de características similares, como lo puede ser Hugo Camberos, Cade Cowell y principalmente, Yael Padilla, el mas damnificado con la contratación del mexicoamericano.

Yael Padilla jugó dos partidos de Leagues Cup, pero aún no debuta en la Liga MX (Imago7)

El protagonismo de Yael Padilla había ido a la baja desde aquel promisorio debut con Veljko Paunovic, pero aún así era un elemento que solía sumar una buena cantidad de minutos por torneo. En este semestre, en cambio, apenas jugó dos partidos, entre los que contabilizó un total de 72 minutos. Y el fichaje de Efraín Álvarez tuvo mucho que ver.

Mientras Padilla bajó a la Sub-21, jugó 16′ ante Charlotte y 56′ en su titularidad contra Cincinnati, además de quedarse en la banca en varios encuentros, Efraín Álvarez tuvo participación en todos los partidos del ciclo comandado por Gabriel Milito, contabilizando 437 minutos. Por si fuera poco, ya aportó dos goles y dos asistencias en los ocho encuentros disputados.

Milito también se inclina por Santiago Sandoval

Otra aparición que le está quitando oportunidades a Yael Padilla es Santiago Sandoval. El juvenil de apenas 18 años sorprendió al cuerpo técnico en la pretemporada y ya lleva cuatro partidos jugados, con un gol incluido en la derrota frente a los Bravos de Juárez. En total, Sandoval suma 166 minutos, duplicando las cifras de Yael.