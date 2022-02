José Juan Macías, jugador de las Chivas de Guadalajara, lejos de dar argumentos sin sentido, admitió de primera instancia que si no ha sido llamado a la Selección Mexicana en los últimos partidos que han disputado en la Eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo de Qatar es porque no ha estado en su mejor nivel desde que se fue a España con el Getafe.

En conferencia de prensa este miércoles, el goleador del Rebaño Sagrado dejó muy en claro los motivos por los cuales no ha estado entre los futbolistas que buscarán un lugar en el Mundial que se realizará a finales de año, por lo que descartó alguna mala relación con el cuerpo técnico y específicamente con el entrenador nacional, Gerardo Martino, por ello peleará por ganarse un puesto de último momento.

“La Selección siempre para mí es un sueño. No puedo hablar de la Selección porque no he estado ahí. No he hecho los méritos para ser convocado, pero aún así he estado en la preselección, quiero hablar en la cancha para poder ser otra vez visto por el cuerpo técnico del Tata y claro que es sueño con un Mundial, pero lo vamos a dejar en la cancha, pero con todos los entrenadores tengo buena relación”, indicó Macías.

JJ Macías quiere superar a Omar Bravo

Por otro lado, el artillero de Chivas admitió que le gustaría lograr lo que hizo Omar Bravo, quien es el máximo goleador de la institución superando a Salvador Reyes con 134 anotaciones, pero sabe que no será sencillo, pues cuenta con 23 tantos con la camiseta rojiblanca a sus 22 años.

“Y en el tema del máximo goleador de Chivas es un sueño para mí, claro que si quiero luchar por ello, está muy lejos ese tema pero claro que uno saliendo desde la cantera se fija en esas metas y es un sueño que a cualquiera le gustaría cumplir”, indicó el delantero, quien suma 23 tantos con la camiseta tapatía.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!