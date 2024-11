Jesús Sánchez es tal vez el último ídolo de las Chivas de Guadalajara no solo por lo que ha hecho exclusivamente dentro de la cancha, sino por su manera de conducirse fuera de ella donde ha sido reconocido como uno de los futbolistas más ejemplares de todo el balompié mexicano, lo cual le ha valido mantenerse en activo 14 años con el equipo más importante del país.

El Chapo Sánchez es uno de los jugador más respetados por toda la plantilla del Rebaño Sagrado por la carrera que ha realizado al nunca verse envuelto en problemas extracancha, ni mucho menos en escándalos con compañeros, entrenadores o la misma afición, que siempre le ha manifestado su cariño con todo y la poca actividad que ha tenido en años recientes.

El emotivo mensaje de despedida del Chapo Sánchez

“Se acerca el final y siempre es difícil, pero cuando lo asimilas y cuando lo vas trabajando se vuelve un poco más ligero, el trabajo es la clave de cualquier cosa que quieras conseguir, el nunca rendirte, el siempre mirar hacia adelante independientemente de la situación en la que te encuentres”.

“14 años, es un orgullo puede presumir estar en un equipo y menos en el más grande. Me siento privilegiado de estar en ese selecto grupo que tiene jugadores con mucha historia, me faltarían palabras para describir lo que se siente haber levantado la copa aquí con este club. El recordar como estaba La Minerva es inexplicable, de las mejores cosas que he vivido, me da mucho orgullo decir que pude ser campeón con este equipo que representa tanto para millones, para mí y mi familia. No me gusta llorar, pues, pero me acuerdo y es algo que atesoro, que llevo en mi corazón”, fue algo de lo que comentó el Chapo Sánchez en un video publicado en redes sociales.

Los números de Jesús Sánchez con Chivas

Jesús Sánchez es oriundo de Caborca en el estado Sonora, llegó a las Chivas para formar parte del proceso de fuerzas básicas en Tercera División, la Sub-20 y el Tapatío, hasta que fue José Luis Real quien lo invitó a formar parte del primer equipo y su debut se dio el 6 de agosto del 2010 ante San Luis, fecha que fue un parteaguas en su carrera que duró 14 años con el equipo de sus amores y le permitió ganarlo todo.

Chapo logró cinco campeonatos con el equipo de sus amores. Foto: IMAGO7

“Más de 14 años como profesional, 5 títulos, un Mundial de Clubes, 324 partidos oficiales y su profundo amor por el Club Deportivo Guadalajara definen la trayectoria profesional de Jesús Sánchez, quien se ganó a pulso su lugar en el cuadro de honor de los Rojiblancos con más años ininterrumpidos portando la playera de Chivas, solo por detrás de Isidoro Díaz, Sabás Ponce y Juan Jasso”, fue parte de lo que publicó el portal de Guadalajara.

El Top 10 de jugadores con más años consecutivos en Chivas