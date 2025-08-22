Chivas está viviendo momentos de alta tensión debido a los malos resultados que ha registrado en esta primera mitad del Apertura 2025 bajo la tutela de Gabriel Milito; sin embargo, las complicaciones para el entrenador argentino continúan al no poder contar con todo su plantel.

De cara al compromiso contra Xolos de Tijuana, el estratega argentino no pudo convocar a varios elementos como Omar Govea, Alan Pulido, José Castillo y Leonardo Sepúlveda, todos ellos porque están recuperándose de sus respectivas lesiones.

Hay otros elementos que simplemente no fueron contemplados por el entrenador debido a que no le han logrado convencer, tales son los casos de Eduardo García y Raúl Martínez, quienes se quedaron fuera por mera decisión técnica.

Por su parte, Chicharito Hernández ya estaría recuperado de la lesión muscular que sufrió en la jornada 2, pero el cuerpo técnico decidió aguantarlo una semana más para evitar alguna recaída.

Hay que recordar, que de último minuto, Gabriel Milito mandó a la Sub 21 a Isaác Brizuela y Luis Olivas, por lo que tampoco serán elegibles para el duelo de Liga MX contra el conjunto fronterizo.