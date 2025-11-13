El pasado sábado se vivió una emotiva jornada en el Estadio Akron. Chivas se impuso con claridad y buen futbol ante Rayados, por 4-2. Armando González se llevó todas las miradas, pues anotó un gol y se consagró como campeón de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX.

Sin embargo, eso no fue lo único especial. Y es que Chicharito Hernández ingresó en el complemento y selló el triunfo rojiblanco con un cabezazo letal. El experimentado centrodelantero rompió en llanto en el festejo y recibió el cariño de toda la afición y sus compañeros, en un momento muy emotivo.

Terminado el encuentro, Chicharito y Armando González brindaron una entrevista juntos, en los que dieron cuenta del respeto y la admiración que sienten el uno por el uno. Pero lo que no se había visto en detalle, hasta ahora, eran las palabras de CH14 para la Hormiga, luego del cuarto gol ante Rayados.

Luego de recibir el saludo de todos sus compañeros, Chicharito buscó especialmente a la Hormiga y le dijo con claridad: “Vas a ser campeón”, algo que finalmente se acabó concretando, pues el canterano rojiblanco terminó igualado en 12 goles junto a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis).

Chicharito quiere ver a Armando González en el Mundial

En esa entrevista con Chivas TV apenas terminó el partido, Chicharito dedicó unas gratas palabras para Armando González: “Él se merece todo esto porque los goles no caen de suerte, no caen porque le tiene que caer a él. Ha trabajado muchísimo, es una persona humilde. Tiene muchísimo talento, el techo es su límite, ojalá y pueda ir al Mundial, y se lo deseo de todo corazón”, expresó.